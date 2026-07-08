Vea cómo le fue al Cartaginés en duelo ante el Monterrey

El Club Sport Cartaginés comenzó su exigente gira de pretemporada por México con una derrota de 1-0 frente a Rayados de Monterrey, en un compromiso disputado este martes en el Centro de Entrenamiento El Barrial, casa de prácticas del conjunto regiomontano.

El encuentro tuvo una duración de una hora y sirvió para que el técnico Amarini Villatoro continuara evaluando al plantel de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 y la participación brumosa en la Copa Centroamericana.

La gira de Cartaginés continuará este 9 de julio, cuando se enfrente a Tigres UANL en el histórico Estadio Universitario de Monterrey, en otro examen de alto nivel ante uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

El cierre de la pretemporada internacional será el 11 de julio, frente al Santiago FC, equipo de la Liga Premier de México, partido con el que los brumosos pondrán fin a su preparación en territorio azteca antes de regresar a Costa Rica.