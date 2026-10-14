Vea cómo le fue a Alonso Martínez ante Messi y compañía

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Inter Miami de Lionel Messi derrotó 2-0 al New York City FC de Alonso Martínez y aseguró su clasificación a los playoffs de la Major League Soccer (MLS), en una noche en la que Messi y Rodrigo De Paul fueron determinantes para la victoria del conjunto de Florida.

El equipo de Miami resolvió el compromiso con dos anotaciones en la primera parte. Germán Berterame abrió el marcador al minuto 20, luego de una asistencia de Luis Suárez, quien participó en una gran jugada colectiva que permitió a los locales tomar la ventaja.

Antes del descanso, Messi volvió a marcar diferencias con una asistencia para Rodrigo De Paul, quien firmó un auténtico golazo al 45+5 para establecer el 2-0 definitivo.

En la segunda mitad, Inter Miami administró la ventaja y consiguió mantener su portería en cero para asegurar tres puntos importantes en su objetivo de avanzar a la postemporada y luchar por el título de la MLS.

Por su parte, el costarricense Alonso Martínez fue titular con el New York City FC y disputó 55 minutos antes de abandonar el terreno de juego. El delantero nacional no pudo evitar la derrota de su equipo ante un Inter Miami que aprovechó sus oportunidades en los momentos decisivos.