Vea cómo es el CACCO por dentro en 15 fotos

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Centro de Alta Contención de Criminalidad Organizada (CACCO) fue inaugurado este 14 de octubre con una capacidad para al menos 5100 privados de libertad.

Este centro, ubicado atrás de La Reforma, está dividido en cinco módulos para albergar al menos mil privados cada uno.

Quienes albergarán las celdas del CACCO serán los criminales más peligrosos del país, según informó el gobierno. En este centro penitenciario tendrán mayor vigilancia y resguardo.

Vea las 15 fotos de cómo quedó:

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

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