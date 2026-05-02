El artista costarricense Sebas Guillem dio un espectáculo en la final del Got Talent España, aunque no logró obtener el premio.

En los últimos meses, Guillem ha ganado gran visibilidad gracias a su participación en el concurso, donde logró destacar desde sus primeras apariciones. Su desempeño lo llevó a obtener un pase de oro directo a las semifinales, instancia en la que volvió a repetir la hazaña y aseguró su lugar en la última gala.

El ganador fue AM Dance Studio, que obtuvo el premio de 25.000 euros.