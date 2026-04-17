Ve celular en supermercado y en 3 segundos lo echa en canasta

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso del delito de hurto, tras un hecho ocurrido en Coronado, San José.

Según el reporte oficial, los hechos se registraron el pasado 28 de febrero de 2026, alrededor de las 9:15 a.m., dentro de un supermercado de la zona. En apariencia, el sospechoso aprovechó un descuido para tomar un teléfono celular que se encontraba sobre una cámara refrigeradora y retirarse del lugar.

El individuo quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió a las autoridades obtener características claras para su identificación. Se trata de un hombre que vestía camiseta negra con un logo blanco en el pecho, short negro, tenis negros con suela y detalles en color blanco, y portaba una gorra negra con logo blanco.

El OIJ hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita identificar a esta persona, se comunique de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.