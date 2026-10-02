¿Vas al concierto de Gloria Trevi? Esto es lo que debés saber

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Los seguidores de Gloria Trevi se preparan para un fin de semana de música en Costa Rica. La artista ofrecerá dos conciertos, el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, como parte de su Celebration Tour.

Ambas presentaciones se realizarán en el Anfiteatro Parque Viva, con hora de inicio anunciada para las 8:00 p. m. Si vas a asistir, esta guía reúne los detalles que debés tomar en cuenta antes de salir de casa.

¿Qué podés llevar al concierto?

Entre los artículos permitidos se encuentran el celular, bolsos pequeños, lentes de sol, gorra, batería portátil, impermeable ligero y carteles pequeños. También se permite una botella de agua cerrada de 600 mililitros.

Por otra parte, la lista de artículos prohibidos incluye cámaras profesionales, alimentos y bebidas, objetos punzocortantes, sombrillas grandes, palos para selfies, trípodes, drones, vaporizadores, sustancias ilegales y sillas.

Antes de asistir, revisá la información oficial del evento para conocer cualquier actualización sobre las condiciones de ingreso.

Vestite al estilo de Gloria Trevi

La propuesta de vestuario invita a los asistentes a inspirarse en dos estilos de la cantante.

La opción “Pelo suelto” reúne medias rotas, un look desarmado y la actitud que caracteriza a Trevi. Por su parte, “Reina de lentejuelas” apuesta por brillos, peinado, tacones y glamour.

Si querés sumarte a esta propuesta, elegí prendas que también te permitan estar cómoda durante el concierto.

Transporte y parqueo

Parque Viva contará con estacionamiento, aunque los espacios son limitados. El material informativo también señala la opción de llegar en transporte especial y menciona parqueo preferencial o VIP, sujeto a la disponibilidad de la producción.

Para organizar tu llegada, revisá con anticipación las opciones de transporte y las condiciones de estacionamiento. Llegar con tiempo te ayudará a evitar filas y ubicar tu acceso con tranquilidad.

Las canciones que los fans esperan escuchar

Entre los temas destacados en la guía figuran “Pelo suelto”, “Todos me miran”, “Cinco minutos”, “Con los ojos cerrados”, “Dr. Psiquiatra” y “El recuento de los daños”.

También aparecen “No querías lastimarme”, “Más buena”, “Zapatos viejos”, “Ellas soy yo”, “Medusa”, “Ábranse perras” y “Gloria”.

Estos títulos forman parte de las canciones esperadas para las presentaciones. El repertorio puede variar según la fecha, y el material anuncia sorpresas del Celebration Tour.

Recomendaciones para disfrutar del show

Tené tus entradas digitales o impresas listas antes de llegar, revisá tu medio de transporte y cuidá tus pertenencias durante la actividad.

También se recomienda hidratarse y utilizar ropa cómoda para disfrutar de la experiencia junto a los demás seguidores.

Con dos fechas en Parque Viva, Gloria Trevi reunirá a sus fans costarricenses en un fin de semana para cantar, bailar y vivir su Celebration Tour.