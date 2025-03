Tras la derrota 1-0 frente al Saprissa en La Cueva, el técnico del Herediano, Alexander Vargas, no buscó excusas. Admitió que su equipo mostró poca intensidad en la primera parte, donde recibió el único gol del partido, y subrayó que las ausencias por lesión no justificaban el resultado.

Para Vargas, el exceso de precaución, la falta de verticalidad y la desconfianza pesaron más que cualquier limitación en la planilla.

¿Qué le faltó a su equipo para competir mejor ante Saprissa?

– En el primer tiempo fuimos muy apáticos. No tuvimos intensidad ni dinámica. Por momentos, cuando tuvimos la pelota, no mostramos verticalidad. No atacamos los espacios vacíos con los extremos y terminamos siendo presa fácil del rival. No me gustó para nada esa parte. Ya en el segundo tiempo mejoramos un poco, pero no logramos vulnerar la muralla que ellos montaron atrás.

Herediano perdió ante la Liga y ahora ante Saprissa en este torneo. ¿Qué les ha faltado en estos partidos clave?

-Hemos perdido esos dos encuentros y creo que nos ha faltado creernos que podemos competirle a cualquier equipo. En los entrenamientos lo hacemos bien, pero en el partido caemos en la desconfianza. No voy a decir que fue por las ausencias. Es cierto que al inicio del torneo tuvimos muchas bajas, pero este equipo no depende de un solo jugador. Esto es grupal.

¿Le preocupa el estado físico de sus lesionados para lo que resta del torneo?

-No nos vamos a echar a morir. Mañana esperamos comenzar a recuperar a los jugadores que nos hacen falta. Tendremos una semana larga para trabajar y preparar lo que viene.