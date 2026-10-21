VAR confirma roja a figura en el Cartaginés-Olimpia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El duelo entre el Cartaginés y el Olimpia de Honduras tuvo un cierre de primer tiempo sumamente picante tras la expulsión de uno de los mejores jugadores en cancha.

Se trata de Yustin Arboleda, ariete del cuadro catracho, quien fue amonestado por intentar anotar con la mano y posteriormente vio la roja directa tras un codazo mientras disputaba un balón aéreo con Diego Mesén.

Pese a que el VAR pidió al central revisar la acción en la pantalla, el central confirmó su decisión la cual dejó a los visitantes diezmados.

La escuadra brumosa gana el juego parcialmente por marcador de 1-0, tras el gol del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández.