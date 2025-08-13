La polémica se adueñó de la mañana de este domingo en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, durante el intenso duelo entre el Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa. La jugada que encendió la discusión se produjo en el primer gol de los brumosos, cuando, según algunos aficionados morados, el balón parecía haber salido completamente antes de ser centrado hacia el área.

Las repeticiones de televisión no lograron despejar del todo la duda y, para añadir más incertidumbre, la imagen revisada por el VAR tampoco fue concluyente.

“Los árbitros del campo determinan que en el inicio de la acción el balón no abandona completamente el terreno de juego”, mencionaron en un video

El árbitro del VAR confirmó que no tenían una “evidencia clara de que el balón haya salido”.

La jugada es digna de la polémica en los últimos días, por lo que desde la comisión de arbitraje aclararon de una vez los audios del VAR para cerrar el tema.



Lo dijo

“Por supuesto que el balón sale totalmente. Vean el pie de apoyo del delantero, que está en la línea de meta, eso me da margen a mí que ese balón sale totalmente. No podemos engañar a la gente, la gente no es tonta”

Henry Bejarano