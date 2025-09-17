La talentosa cantante Vanessa Gonzáles sorprenderá con un espectáculo que hará reír, cantar y hasta llorar al público.

Su nueva propuesta, “De despechada a diva”, es un show íntimo, divertido y muy personal, donde la artista se atreve a mezclar comedia y música en vivo.

El espectáculo, que tendrá una duración aproximada de una hora, se presentará los próximos 25 de setiembre, 2 y 9 de octubre, y las entradas ya están disponibles en el sitio web: elescenario.cr.

“A mí me han pasado tantas cosas trágicas a lo largo de mis años que yo dije: ‘debería llevar esto a un escenario’ y se me ocurrió esto”, reveló.

No fue una decisión fácil. Según cuenta, el perfeccionismo fue uno de los mayores obstáculos para lanzarse a este nuevo reto escénico.

El deseo de conectar desde el humor no es nuevo en su camino. Hace dos años, la artista tomó un curso con el reconocido comediante colombiano Gustavo Peláez sobre “comunicación con humor”.

“Me costó mucho tomar la decisión porque tenía demasiados miedos hasta que este año tomé la valentía con la ayuda de Peláez”, recordó con emoción. Y aunque esas experiencias alguna vez dolieron, hoy son motivo de risa y liberación.

“Si bien es cierto que en algún momento lloré estas vivencias ahora me lo tomo con muchísimo humor”, comentó la cantante.

“Ahora amé el hecho de saber que me estoy transformando como artista, un área que estoy explorando porque reúne la actuación, el monólogo, el canto y muchas cosas más”, confesó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Vanessa fusiona música y humor en escena. A lo largo de su carrera, ya había experimentado con sketches que combinaban ambos elementos.

“Quiero transmitir el mensaje de que no tiene nada de malo estar solos si estamos con nosotros mismos, que es lo realmente importante”, compartió con convicción.