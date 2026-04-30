Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) asegura que su rol crítico le acarreó consecuencias personales sin precedentes en la política nacional, señalando lo que ella percibe como una persecución orquestada desde la Presidencia.

Castro afirmó en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal” que el presidente Rodrigo Chaves intervino mediante el embajador de México para provocar su despido de una consultoría externa profesional que mantenía de forma privada.

Para la legisladora, este acto trasciende su caso particular, pues representa una forma de presión indebida sobre el ejercicio del control político y la independencia de los diputados.

“Me consideró enemiga y no dudó en realizar actos que yo considero indebidos para hacer una especie de castigo, sin embargo, creo que es incorrecto. No se deben realizar ese tipo de actos porque son antidemocráticos definitivamente porque lo que hacen es generar presiones. Es lo mismo el tema de las visas”.

Pérdida de visa

La diputada vincula la pérdida de su visa estadounidense a mensajes políticos y a información “irracional” que intentaba ligarla con el Partido Comunista Chino, algo que ella desmiente categóricamente citando su apoyo histórico al TLC y al patrullaje conjunto con Estados Unidos.

Esta hostilidad la obligó a reconfigurar su papel en el Congreso, asumiendo una trinchera que no preveía al inicio de su periodo: la salvaguarda de la institucionalidad frente a un estilo de gobierno con rasgos que ella describe como autoritarios.

“Me encontré con esa situación particular, con un presidente con rasgos autoritarios y con un personaje muy complejo con una crisis entre el ejecutivo y el legislativo”, agregó Castro.

Legado de la IA

A pesar de este clima de tensión y de haber enfrentado ataques sistemáticos en redes sociales mediante granjas de troles, Castro buscó dejar un legado técnico enfocado en la innovación.

En 2023, presentó un proyecto pionero para regular la Inteligencia Artificial (IA), el cual fue redactado utilizando la propia tecnología para demostrar tanto su potencial como sus riesgos.

Aunque en su momento fue tildada de “irresponsable” por este método, hoy defiende que dejó una base necesaria para un tema en el que el país aún está “en pañales”.

“Anuncié abiertamente que había pedido a la inteligencia artificial que me elaborara el proyecto de ley y consigné lo que lo elaboraba la inteligencia artificial”, comentó la diputada.

Castro subraya que el poder debe entenderse como un servicio temporal y no como una herramienta de ataque personal. Se retira de la Asamblea satisfecha con su labor, enfatizando que el control político es un instrumento esencial para los frenos y contrapesos que protegen a la ciudadanía.