Maribel Retana, madre de Josebeth Retana, la niña asesinada trágicamente en Ticari de Horquetas hace dos décadas, denunció hoy sábado en sus redes sociales, la profanación y daños ocurridos en la tumba de su hija.

Foto tomada de las redes sociales de la madre.

La sepultura, ubicada en el cementerio de La Guaria en Puerto Viejo de Sarapiquí, fue blanco de un acto de vandalismo.

​Según la madre, los vándalos se han robado partes externas del sepulcro y, además, quebraron el vidrio de la caja protectora donde reposaba una muñeca que adorna la tumba de Josebeth.

​Asimismo, hizo un llamado urgente a la población y a la empresa privada para que le brinden ayuda y recursos con el fin de restaurar la tumba de su hija. Retana condenó enérgicamente el acto, calificándolo como un hecho cometido por “personas sin escrúpulos” y solicitó un alto al vandalismo.

Foto tomada de las redes sociales de la madre.

​El caso de Josebeth Retana conmocionó al país hace 20 años

La menor fue víctima de un homicidio en la comunidad de Ticari de Horquetas. Este acto de vandalismo en su lugar de descanso reabre una herida profunda para su familia, que aún lidia con el recuerdo del crimen.

​La familia espera obtener la colaboración necesaria para devolver la dignidad y el respeto al sitio donde descansa Josebeth. Si desea colaborar puede hacerlo al número de teléfono 7059-5680 de la madre Maribel Retana.

Con información del corresponsal Alfonso Gatjens.