No hubo perdón, ni reconciliación, ni oportunidad: Robin van Persie se mantuvo firme en su decisión de no contar con Jeyland Mitchell en el Feyenoord, y el defensor costarricense jugará ahora en el Sturm Graz de Austria, en condición de préstamo.

En el último día del mercado de fichajes en la mayoría de grandes ligas europeas, Mitchell y el Feyenoord debían tomar una decisión. Ante la falta de oportunidades en el equipo de Róterdam, la necesidad de buscar minutos era urgente. Su salida, sin embargo, se retrasó por una lesión sufrida durante la Copa Oro, aunque ya era evidente que Van Persie no lo tenía en sus planes. Su llegada al Sturm Graz representa una oportunidad positiva para el tico.

No se une a cualquier equipo: con sede en la ciudad de Graz, el Sturm es el actual bicampeón del fútbol austríaco y participará en la UEFA Europa League, donde enfrentará a rivales de peso como Rangers y Celtic de Escocia, el Nottingham Forest de la Premier League inglesa y, curiosamente, al propio Feyenoord. Lo más importante para Mitchell es que volverá a tener minutos, algo que no sucede desde el pasado 11 de marzo, cuando disputó apenas 16 minutos ante el Inter de Milán, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. De hecho, en todo lo que va del 2025, el defensor solo ha sumado 218 minutos entre la Eredivisie y la Champions, todos entre enero y marzo.

Fue en abril cuando estalló la “bomba”: Van Persie ya no lo quería en el club. Luego de la Copa Oro, su lesión le impidió volver a sumar participación.

Ahora, bajo las órdenes del técnico Jürgen Säumel —exfutbolista del club—, Mitchell tendrá que luchar por un lugar en la alineación titular, compitiendo con Emanuel Aiwu (24 años) y Dimitri Lavallée (28 años).

Actualmente, el Sturm Graz marcha tercero en la Bundesliga austríaca, y su debut en la Europa League será el próximo 24 de septiembre, cuando visite Dinamarca para enfrentar al Midtjylland.