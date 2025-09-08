La Selección Nacional tuvo que realizar dos cambios de última hora en la convocatoria de la tricolor para el duelo ante Haití este martes en el Estadio Nacional por la eliminatoria.

Acorde a lo comunicado por la Federación Costarricense de Fútbol, la situación es por una lesión, en el caso de Santiago Van der Putten, y Francisco Calvo por tarjetas amarillas.

“Por este medio informamos que los jugadores Francisco Calvo y Santiago Van der Putten no serán parte del grupo que mañana enfrentará a Haití, el primero por acumular 2 tarjetas amarillas en la eliminatoria y Van der Putten por un esguince en su rodilla izquierda que no le permitirá estar al 100% para el juego de este martes”, indicó el mensaje a los medios de comunicación.

En su lugar, estarán dos jugadores de Liga Deportiva Alajuelense: Anthony Hernández y Guillermo Villalobos.