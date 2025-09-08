El defensor de la Selección Nacional, Santiago Van der Putten, podría no tener participación este martes en el duelo ante Haití por la jornada 2 de la eliminatoria.

La Federación Costarricense de Fútbol, confirmó que Van der Putten “Hizo trabajo diferenciado hoy por presentar una molestia en su rodilla izquierda y se mantiene en observación por parte del cuerpo médico”.

Esta es a hoy, la única duda que tiene del plantel convocado, Miguel Herrera para el duelo de este martes a las 8:00 pm en el Estadio Nacional.