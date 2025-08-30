El técnico mexicano Miguel “El Piojo” Herrera dio la lista de 23 jugadores con los que nos mediremos el 5 de setiembre ante Nicaragua en Managua y el 9 de setiembre ante Haití en La Sabana. Su discurso fue directo sobre lo que quiere. “Vamos a salir a matarnos, sin importar quién esté al frente. Seremos agresivos, con toda la determinación de buscar los tres puntos en todos los partidos. Estamos muy contentos, tenemos algunos lesionados y otros en recuperación, pero los muchachos muestran entrega y levantan la mano”.

Reconoce que la cancha del estadio nacional de Managua está en malas condiciones, pero menciona que lo será para ambas oncenas. “Buena o mala debes adaptarte. El equipo está consciente de eso y vas a una guerra deportiva, con la intención de sacar los 3 puntos”.

Insiste en que los legionarios tienen la prioridad, pero igual alaba el fútbol tico. “El nivel de aquí me parece muy bueno, pero los jugadores que salen es por algo. Desde que llegué la base ha sido observar los que están afuera y no descartamos a nadie del fútbol local. Hay jugadores que ya son base para lo que buscamos. La base ya la tenemos. Trataremos de que no pase nada y sigan ellos”.

Destaca al defensa Santiago Van de Putten, quien tiene una opción en el Barcelona B de España. “Tiene mucho carácter, determinación y habla. Cuenta con presencia a los 20 años, es titular y eso lo catapulta. Tiene personalidad y marca hasta al de más renombre, no tiene recato en eso. Esa oportunidad ojalá se le dé, es la segunda división, pero es un pasito al primer equipo. Teníamos conocimiento de lo de Van der Putten. Ojalá pueda ir a un equipo de jerarquía mundial”.

Menciona que no llamó a Jeyland Mitchell por no estar al 100%. Descarta que Paulo César Wanchope pueda regresar al cuerpo técnico, pues dice que el grupo está cerrado.

Los 23 de “El Piojo”

Porteros

• Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

Defensas

• Francisco Calvo, Joseph Mora, Julio Cascante, Juan Pablo Vargas, Ariel Lassiter, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Santiago Van der Putten y Kenay Myrie.

Volantes

• Orlando Galo, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Sebastián Acuña, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Creichel Pérez.

Delanteros

• Alonso Martínez, Anthony Contreras, Manfred Ugalde, Andy Rojas.