La ex Miss Costa Rica Valeria Rees confirmó a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio con el experto en ventad, Dylan Werner en Italia.

Con una simple frase, “Hicimos algo”, dio a conocer que la pareja celebró su boda en la reconocida Villa Regina Teodolinda, a orillas del Lago de Como.

Rodeados de sus seres queridos, vivieron un día inolvidable, mientras familiares y amigos no tardaron en llenar las redes sociales de fotos y vídeos del romántico momento.

Valeria lució un elegante vestido blanco de corte largo, adornado con flores blancas similares a lirios, que le daban un aire romántico y sofisticado.

Dylan, por su parte, apostó por un esmoquin blanco impecable, que combinó con un corbatín negro y un pañuelo rojo.

“Mr. & Mrs. Werner”, anunciaron emocionados en sus historias de Instagram, confirmando así el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Cabe recordar que su historia de amor comenzó años atrás cuando se conocieron en el programa televisivo “Batalla de Talentos”, un espacio de donde ambos conformaron parte del elenco durante su transmisión.

Desde entonces, esa conexión artística y personal fue fortaleciendo una relación, hasta que finalmente dieron el “sí acepto”.