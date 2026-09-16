Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balvin

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó oficialmente el fin de su relación sentimental con el cantante colombiano J Balvin (José Álvaro Osorio Balvín), concluyendo un noviazgo de varios años que se mantenía como uno de los más destacados del entretenimiento latino.

La noticia fue dada a conocer por la propia Ferrer a través de sus redes sociales mediante un mensaje en el que explicó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y priorizando a la familia que construyeron juntos.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, expresó la modelo.

Ferrer concluyó la publicación señalando que afrontan el proceso en calma y solicitó privacidad al público.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, aseguró.