El debate sobre las cuarterías como modelo de negocio revela un vacío legal que deja en la informalidad a cientos de edificaciones usadas para alquiler de habitaciones en condiciones precarias o sin regulación.

Según personas consultadas en diferentes puntos de San José que habitan estas estructuras ellos deben de cancelar entre ¢5 mil y ¢7 mil diarios para poder conservar su cuarto donde en muchas ocasiones viven con más de 3 personas.

Estas residencias a veces solo cuentan con un espacio de 3×3 metros, uno de los ejemplos más extremos de precariedad urbana en San José se localizó detrás del Museo de los Niños, donde un complejo de bodegas metálicas funcionaba como cuartería. En el sitio se contabilizaron más de 60 bodegas, sin ventanas, iluminación, agua potable ni electricidad.

En cada espacio vivían familias completas, algunas con niños pequeños, en condiciones de oscuridad permanente, humedad y hacinamiento crítico, así lo detalló Solano.

Según la autoridad policial, allí llegaron a residir más de 300 personas. Las bodegas operaban como habitaciones improvisadas, cerradas con portones metálicos, en un entorno insalubre y riesgoso para la salud.

Falta de fiscalización

Por un lado, el abogado Adrián Quesada consultado por Diario Extra explicó que toda cuartería debería operar bajo la figura de pensión, con permisos municipales y condiciones estructurales básicas como salidas de emergencia, cableado eléctrico en regla y pólizas de responsabilidad civil.

Sin embargo, en la práctica, las municipalidades y otras instituciones no fiscalizan estos inmuebles, lo que permite su proliferación sin control.

“Al ser edificios que funcionan como negocio, deberían tener permiso de pensión, pero en Costa Rica no se persigue esta regulación. Las inspecciones de Bomberos, la Caja y las municipalidades son escasas”, indicó el Quesada.

¿Cuarterías o hosteles?

Por su parte, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, señaló que no existe en el país una categoría comercial llamada “cuartería”, lo que complica su regulación y abre la puerta a la informalidad.

“Si un empresario quiere abrir una cuartería, no existe esa categoría. La figura legal equivalente sería pensión. Lo más parecido en términos comerciales sería un hostel, pero ese es un concepto turístico, dirigido a mochileros y con supervisión de las autoridades de turismo”, explicó.

Solano advirtió que algunos establecimientos se presentan como hostales, pero en realidad operan como cuarterías encubiertas, sin control de hospedaje, sin permisos y en condiciones de riesgo.

“Podría haber turistas que confunden pensiones o cuarterías con hostelería, creyendo que son lugares tipo backpackers como en Madrid o Roma, y lo que encuentran es una cuartería con hacinamiento y sin garantías de seguridad”, detalló.

El jefe policial también distinguió dos tipos de estas estructuras en la capital una que hace relación con las familiares o de vivienda temporal, donde residen personas de bajos recursos, y donde ocasionalmente se reportan casos de violencia intrafamiliar o abusos.

Y otra controladas por estructuras criminales, usadas como puntos de consumo o distribución de drogas, donde cualquier persona ajena al grupo corre riesgo de ser asaltada o agredida.

“En esas segundas, si alguien entra sin pertenecer a la organización, es altamente probable que sea asaltado o le roben sus pertenencias”, advirtió Solano.

¿A qué se exponen los dueños?

Quesada asegura que “En casos como el reciente incendio en una cuartería, el propietario o administrador del inmueble puede enfrentar responsabilidades civiles y penales.

Desde el punto de vista civil, el dueño responde si por negligencia o falta de mantenimiento permitió condiciones inseguras que causaron daño o muerte”.

Además, indicó que, en lo penal, “podría investigarse por homicidio o lesiones culposos, si se demuestra que conocía los riesgos y no actuó.

Este tipo de tragedias evidencian la falta de control en las instalaciones y el incumplimiento de las normas básicas de seguridad, lo que no solo genera pérdidas humanas, sino también graves consecuencias legales para los responsables”.

Vacíos institucionales en el tema

Ambos expertos coinciden en que la raíz del problema está en la ausencia de un marco regulatorio claro que permita a las municipalidades, al Ministerio de Salud y al Cuerpo de Bomberos establecer controles efectivos sobre los edificios convertidos en cuarterías.

El abogado destacó que, mientras se mantenga esa laguna legal, seguirá existiendo una línea difusa entre lo habitacional y lo comercial, lo que deja a las personas en situación de vulnerabilidad y expone a los dueños a sanciones o responsabilidades legales.