A pesar del revuelo por la reciente filtración de un video íntimo vinculado a su exnovia, la modelo venezolana Isabella Ladera, el concierto del cantante colombiano Beéle sigue confirmado para el sábado 13 de septiembre en Parque Viva.

Quienes planean asistir deben tomar en cuenta lo siguiente:

Ingreso al recinto : Las puertas estarán abiertas de 2:00 p. m. a 8:30 p. m. El acceso al Anfiteatro Coca-Cola será a partir de las 4:00 p. m.

Requisitos : Se debe presentar la entrada (impresa o digital) y un documento de identidad en buen estado.

: Se debe presentar la entrada (impresa o digital) y un documento de identidad en buen estado. Inicio del show : Beéle subirá al escenario a las 8:00 p. m.

After party : A las 10:00 p. m. se realizará una fiesta posterior exclusiva para mayores de edad.

: A las se realizará una fiesta posterior exclusiva para mayores de edad. Comida y bebida: Disponibles dentro del lugar, solo con pagos por tarjeta.

Transporte y parqueo: