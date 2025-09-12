A pesar del revuelo por la reciente filtración de un video íntimo vinculado a su exnovia, la modelo venezolana Isabella Ladera, el concierto del cantante colombiano Beéle sigue confirmado para el sábado 13 de septiembre en Parque Viva.
Quienes planean asistir deben tomar en cuenta lo siguiente:
- Ingreso al recinto: Las puertas estarán abiertas de 2:00 p. m. a 8:30 p. m. El acceso al Anfiteatro Coca-Cola será a partir de las 4:00 p. m.
- Requisitos: Se debe presentar la entrada (impresa o digital) y un documento de identidad en buen estado.
- Inicio del show: Beéle subirá al escenario a las 8:00 p. m.
- After party: A las 10:00 p. m. se realizará una fiesta posterior exclusiva para mayores de edad.
- Comida y bebida: Disponibles dentro del lugar, solo con pagos por tarjeta.
Transporte y parqueo:
- Vehículo privado: Se recomienda ingresar “Parque Viva” en Waze y seguir las rutas sugeridas (entradas 1, 2, 3 o 4).
- Parqueo:
- Carros: ¢6.000 (tarjeta/Compass) o ¢8.000 (efectivo)
- Motos: ¢3.000 (tarjeta) o ¢6.000 (efectivo)
- Bus: Desde San José, tomar el servicio TUASA hacia Alajuela, y luego el autobús a Rincón Herrera, que para frente a Parque Viva.