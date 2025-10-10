La muerte del técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, sacudió al mundo del fútbol y continúa como noticia; ésta vez con su hijo “Nacho” como protagonista.

Ignacio Russo, hijo del ahora fallecido estratega argentino, pidió concentrar con Tigre para el juego de este viernes ante Newell’s Old Boys y logró anotar pese al momento complicado que atraviesa.

“Estoy feliz y es un día para recordarlo con una sonrisa, porque él tenía algo característico que era la sonrisa. Es un beso al cielo, y debe estar feliz en donde esté”, declaró tras el encuentro.

El atacante celebró en honor a su padre y mostró un tatuaje con la frase “Todo se cura con amor”, dicha por su progenitor en 2017 tras anunciar que padecía cáncer.

El juego acabó empatado a un gol, pero la noticia fue el sentido homenaje de Ignacio a su padre quien dejó un gran vacío en el balompié argentino.

“Todo se cura con amor” ❤️🕊️⚽️ pic.twitter.com/I4kwAYeSal — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 10, 2025

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra