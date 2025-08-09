Parque Viva se prepara para recibir este sábado a miles de fanáticos del colombiano Manuel Turizo, quien promete una noche cargada de ritmo y emociones.

Según confirmó ONE Entertainment, productora a cargo del evento, las puertas del recinto abrirán al público a partir de las 3:00 p.m., para que los asistentes puedan ingresar con comodidad y disfrutar de los servicios disponibles.

El show arrancará oficialmente a las 7:00 p.m. con la presentación del artista nacional Dani Maro, quien será el encargado de abrir la velada.

Una hora más tarde, a las 8:00 p.m., el escenario quedará en manos de Manuel Turizo, quien llega a Costa Rica como parte de su exitosa gira internacional.

Aunque la expectativa ha sido alta y la mayoría de las entradas ya se han vendido, aún quedan boletos disponibles a través del sitio web oficial www.eticket.cr.

Servicios y reocmendaciones

Durante la jornada, Parque Viva ofrecerá venta de alimentos y bebidas, ideal para quienes lleguen temprano y quieran disfrutar del ambiente antes del concierto.

El recinto también cuenta con parqueo privado, con tarifas diferenciadas según el método de pago:

Automóviles: ¢6.000 con tarjeta o Compass, y ¢8.000 en efectivo.

Motocicletas: ¢3.000 con tarjeta y ¢6.000 en efectivo.

La organización recuerda al público que no se permitirá el ingreso de aerosoles, sustancias ilícitas, alimentos o bebidas externas, armas, baterías externas, cigarros, vapes, encendedores, perfumes, frascos de vidrio, sillas plegables, objetos punzocortantes, botellas o vasos de cualquier tipo, bultos grandes, y binoculares.