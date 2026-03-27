Ante la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) emitió una serie de advertencias y recomendaciones para las familias que planean viajar con sus animales de compañía.

Aunque la Ley de Tránsito no establece reglas específicas sobre cómo deben ir sujetos, las autoridades enfatizan que un traslado inadecuado puede derivar en multas y tragedias mortales.

Foto: MOPT

La única prohibición explícita y sancionable es que las mascotas no deben viajar en los brazos, piernas, hombros o cabeza del conductor. El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, recordó que realizar esta práctica implica que el conductor está distraído, lo cual conlleva una multa de ¢123.000.

Las autoridades advierten que un animal suelto dentro del vehículo se convierte en una masa que, ante un choque fuerte, saldrá “volando” y actuará como un objeto contundente capaz de causar lesiones graves o fatales tanto a la mascota como a los pasajeros.

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Otros peligros destacados incluyen:

Caídas y atropellos: Si el animal asoma mucho el cuerpo por la ventana, podría caer a la vía, provocando accidentes al intentar otros conductores esquivarlo.

Si el animal asoma mucho el cuerpo por la ventana, podría caer a la vía, provocando accidentes al intentar otros conductores esquivarlo. Interferencia con los pedales: Las mascotas en el asiento del acompañante pueden saltar sobre el conductor o caer en el área de los pedales, impidiendo el frenado.

Las mascotas en el asiento del acompañante pueden saltar sobre el conductor o caer en el área de los pedales, impidiendo el frenado. Agresiones externas: Por instinto, un animal asomado a la ventana podría intentar morder a peatones, ciclistas o motociclistas mientras el vehículo está detenido.

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Para garantizar la seguridad, el MOPT recomienda:

Utilizar dispositivos de sujeción: Las mascotas deben ir sujetas con arneses o dispositivos especiales, similares a las sillas para niños, preferiblemente en los asientos traseros. Motocicletas: Se desaconseja que el conductor lleve al animal en bultos asidos al pecho o espalda. Lo ideal es transportarlos en una jaula bien sujeta o que el acompañante sea quien los lleve en un bolso especial. Ventilación: Es vital asegurar una buena entrada de aire, especialmente si el animal debe permanecer solo en el vehículo por unos minutos.

Las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad para que el paseo familiar no se convierta en un momento de luto debido a una situación prevenible con sus animales de compañía.