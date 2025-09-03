Desde este 2 de setiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará cambios importantes en el trámite de visas.

Los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años dejarán de estar exentos de la entrevista presencial, por lo que deberán acudir personalmente a sus citas, salvo que cumplan alguna de las excepciones establecidas por la autoridad estadounidense.

La medida busca fortalecer la seguridad y transparencia del proceso, permitiendo a los funcionarios detectar posibles fraudes y verificar de manera directa que los aspirantes cumplen con los requisitos necesarios.

Las medidas son puestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.



Según el Departamento de Estado, las entrevistas presenciales son una herramienta clave para garantizar que cada solicitud sea evaluada con rigor, asegurando la confiabilidad del sistema.

Excepciones a la entrevista presencial

No todos los solicitantes están obligados a presentarse en persona. Entre quienes mantienen exención se incluyen: solicitantes clasificados bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

Así como solicitantes de visas diplomáticas u oficiales en general y, por último, las renovaciones de visas B-1, B-2, B1/B2 o la Tarjeta/Sello de Cruce Fronterizo (para ciudadanos mexicanos), siempre que la renovación se realice dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y el solicitante tuviera al menos 18 años al momento de su emisión.

Impacto en solicitantes y renovaciones

Según expertos, este cambio afecta a miles de personas que anteriormente podían completar parte del trámite sin acudir físicamente a la embajada o consulado y forma parte de los ajustes recientes para modernizar y hacer más confiable la emisión de visas.

Enrique Rivas, periodista de viajes, advierte sobre las implicaciones de este cambio:

“A partir de este 2 de septiembre, las personas que quieran tramitar su visa estadounidense que son menores de 14 años o mayores de 79 años deberán acudir a una cita presencial. Esto afectará a la gran mayoría de países y los solicitantes deben contemplar los tiempos de espera, especialmente quienes planean renovar su visa o sacar una cita nueva.”

Actualmente, las citas para quienes solicitan la visa por primera vez se extienden hasta enero de 2027, lo que podría generar retrasos para quienes no planifiquen con anticipación.

Rivas agrega que, incluso, quienes obtuvieron su visa siendo menores de edad, deberán presentarse personalmente para una nueva entrevista, descartando la opción de enviar documentos por correo.

Esto permitirá a las autoridades estadounidenses recopilar información adicional y verificar que se cumplan todos los requisitos actuales.