Los egresados de colegios públicos, privados y otras modalidades educativas están a pocos días de presentar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), requisito fundamental para ingresar a las universidades estatales, específicamente la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).

Por ello, si usted es uno de los aspirantes, es fundamental que conozca todos los detalles relacionados con la aplicación de esta prueba.

Como primer punto importante, es que ambas universidades aplicarán por primera vez su prueba de admisión en un solo fin de semana, con el fin de reforzar la seguridad del examen, evitar filtraciones y optimizar los recursos institucionales. Así lo anunció el rector de la UCR, Carlos Araya.

El examen se desarrollará los días sábado 11 y domingo 12 de octubre, con cinco horarios distribuidos a lo largo del fin de semana. Serán tres el sábado (8:00 a.m., 11:30 a.m. y 4:00 p.m.) y dos el domingo (8:00 a.m. y 11:30 a.m.).

En total, 2.900 funcionarios de ambas universidades participarán en la logística en todo el país.

Araya explicó que el cambio responde principalmente a problemas de filtración de ítems que se habían detectado en años anteriores, cuando la prueba se aplicaba en varios fines de semana consecutivos.

“Desde hace unos seis o siete años notamos que algunos ítems empezaban a circular en redes sociales después de la primera aplicación. Al concentrar la prueba en un solo fin de semana, logramos proteger su integridad y evitar cualquier tipo de fraude”, afirmó el rector.

La prueba como tal también presentará nuevos cambios, pues será más corta en comparación con otros años. Para esta edición pasará de 50 a 45 ítems, con una duración total de una hora y 50 minutos.

En caso de enfermedad o impedimento justificado, las personas aspirantes podrán realizar la prueba de reposición el domingo 2 de noviembre sin excepción.

Detalles del proceso

En cuanto a cupos, la UCR ofrecerá alrededor de 10.300 espacios para el ingreso en el 2026, cifra similar a la del año anterior.

Otro tema importante es que no se permitirá el uso de dispositivos electrónicos, calculadoras ni relojes inteligentes. Los celulares deberán mantenerse apagados dentro de un sobre sellado que se entregará previamente.

Resultados más rápidos

Uno de los nuevos cambios será la anticipación del proceso de admisión. Los resultados de la prueba se publicarán el 26 de noviembre en el sitio web de la Oficina de Registro e Información de la UCR. Posteriormente, el concurso a carrera se realizará los días 8, 9 y 10 de diciembre, y los resultados de admisión ordinaria estarán disponibles el 17 de diciembre a las 5 p.m.

El proceso de admisión diferida, que funciona como una segunda oportunidad, tendrá sus resultados el 7 de enero de 2026 a las 10 a.m.

Por último, la nueva calendarización permitirá que la UCR realice el primer depósito de beca socioeconómica el fin de semana previo al inicio del ciclo lectivo, con base en la matrícula definitiva de cada estudiante.

Además, la universidad planea coordinar con sus unidades académicas cursos de inducción y nivelación desde diciembre, para que los nuevos estudiantes lleguen mejor preparados al inicio de clases.

“Estos ajustes mejoran la eficiencia administrativa, la atención al estudiantado y la equidad en el proceso. Son cambios verdaderamente relevantes para el sistema de admisión”, concluyó el rector de la UCR.