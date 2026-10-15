¿Va a comprar en Viernes Negro? Siga estos consejos

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Las ofertas del Viernes Negro y las compras navideñas pueden llevar a gastos no previstos si los consumidores no planifican sus adquisiciones, comparan precios y revisan las condiciones de las promociones.

La temporada de alto consumo empieza el próximo viernes 27 de noviembre con el Viernes Negro. Por eso, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recomienda establecer un presupuesto y verificar la información antes de pagar.

El primer paso, dentro de los consejos brindados por las autoridades, es definir cuánto dinero puede destinarse a las compras y elaborar una lista de los productos que realmente se necesitan. El MEIC resalta que la publicidad, la emoción de encontrar descuentos o la presión de adquirir artículos antes de que se agoten pueden impulsar decisiones fuera del presupuesto.

Otro aspecto es comparar el precio final en distintos establecimientos, sin dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento anunciado.

“Una promoción no necesariamente representa la opción más económica”, afirma el ministerio.

Condiciones de la oferta

El MEIC recuerda que, antes de aprovechar una oferta, es importante verificar varios aspectos dentro de las condiciones. Uno de ellos es que se indique el precio anterior y el nuevo precio, o el beneficio que recibirá el consumidor. También se deben revisar las fechas de vigencia, las unidades disponibles cuando corresponda y las restricciones para acceder a la promoción.

En caso de sorteos o premios, las personas deben leer las condiciones y conocer el procedimiento para reclamar el beneficio.

“Si participa en una promoción con sorteos o premios, lea también sus condiciones y el procedimiento para reclamar. La mejor compra es aquella que responde a una necesidad real, ofrece una buena relación entre precio y calidad, y se realiza con información clara y suficiente”, agregó el MEIC.

El MEIC también recomienda tener precaución con las compras financiadas. Antes de utilizar una tarjeta de crédito o adquirir un producto a plazos, se deben revisar las tasas de interés, las comisiones, los cargos y el costo total.

Compras por internet

Para las personas que prefieren realizar sus compras en redes sociales, tiendas virtuales o plataformas digitales, el ministerio sugiere verificar la identidad y los datos de contacto del comercio, las características del producto, el precio total, los costos de envío y el plazo de entrega.

También se recomienda desconfiar de ofertas extraordinariamente atractivas que exijan pagos inmediatos sin garantías suficientes.

Guardar la factura y las condiciones de la promoción es otra medida importante.

“Esta documentación puede ser fundamental si necesita realizar un reclamo”, explicó la autoridad gubernamental.

El ministerio recuerda que durante el Viernes Negro, Navidad u otra temporada de descuentos no se eliminan los derechos de los consumidores.

“Los productos y servicios deben cumplir con las condiciones ofrecidas, y la publicidad debe ser veraz, clara y no inducir a error. Una buena compra no siempre significa pagar menos: Tome decisiones informadas que permitan satisfacer sus necesidades y proteger su presupuesto”, señaló el MEIC.