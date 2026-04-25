Fiorella Salazar Rojas

Exministra de Justicia y Paz

En 1982, los criminólogos James Wilson y George Kelling formularon la teoría de los “vidrios rotos” a partir de un experimento revelador: dejaron un auto abandonado en un barrio que permaneció intacto durante semanas, hasta que los propios investigadores rompieron deliberadamente una de sus ventanas.

A partir de ese momento, el vehículo comenzó a ser vandalizado progresivamente. La conclusión fue clara: los signos visibles de desorden o deterioro transmiten un mensaje: “nadie cuida, nada importa” que fomenta conductas delictivas y antisociales.

En otras palabras, una vez que algo se rompe, no se queda ahí. Se multiplica.

En Costa Rica ya se rompieron los vidrios.

Se empezaron a quebrar el día en que los discursos cargados de confrontación dejaron de ser solo palabras y empezaron a traducirse en acciones contra personas concretas. Cuando el señalamiento público, desde espacios de poder, dejó de ser un ejercicio de crítica y se convirtió en exposición.

Y se rompieron definitivamente cuando eso cruzó la línea hacia la violencia física.

La agresión contra una jueza, atacada por un vecino tras haber sido mencionada públicamente por decisiones propias de su función, no es un hecho aislado. Es un síntoma.

Un síntoma de que el umbral se movió.

Cuando se señala con nombre y apellido a quien cumple un rol institucional, no solo se cuestiona una decisión: se envía un mensaje sobre a quién es legítimo cuestionar, cómo y hasta dónde.

Y en un país, ese mensaje importa.

En los últimos cuatro años, Costa Rica ha experimentado un aumento sostenido en distintas formas de violencia. No solo homicidios. También:

• Violencia digital, especialmente contra mujeres

• Acoso y bullying estudiantil

• Ataques contra periodistas

• Femicidios

No son fenómenos desconectados. Son manifestaciones de un mismo deterioro.

Porque cuando la violencia no solo se tolera, sino que se valida -o peor aún, se alimenta- desde espacios de poder, se erosiona algo más profundo que la convivencia: se debilita el marco de referencia moral que las personas utilizan para entender qué es aceptable y qué no.

Ese es el verdadero vidrio roto.

Y una sociedad que normaliza la violencia, aunque sea en sus formas más “blandas”, empieza a perder su capacidad de contener las más graves.

La teoría de los vidrios rotos no hablaba solo de ventanas. Hablaba de señales.

Y desde hace cuatro años, las señales en Costa Rica son preocupantes.

Una de las que más ha sido legitimar este estilo de siembra de odio, abriendo la posibilidad para que se mantenga durante cuatro años más.

¿Habrá voluntad para revertir esta tendencia en este nuevo periodo? ¿O el daño a nuestra convivencia es ya irreparable como en el auto del experimento?

La respuesta está en cada persona: en quienes tienen un podio y un micrófono y en quienes, en los espacios públicos cotidianos -virtuales o reales-, eligen cómo reaccionar frente a quienes piensan distinto.

La utopía de hoy: No romper más vidrios.