Desde la niñez, en nuestras casas y en la escuela nos enseñan dos reglas básicas para convivir: no insultar y no mentir. Nos corrigen si soltamos un improperio, nos explican que la mentira rompe la confianza y que quien engaña pierde credibilidad.

Entonces, ¿qué pasa en el camino? ¿Por qué, al llegar a la vida adulta, esas reglas parecen dejar de aplicar, sobre todo, para quienes ocupan los puestos visibles de poder?

Hoy vivimos en un país donde el máximo jerarca de la Administración recurre con frecuencia a palabras ofensivas y a afirmaciones que no siempre resisten la verificación. Más grave aún: invita a quienes lo escuchan a sumarse al coro soez. Y, sin embargo, una parte de la población no solo lo tolera, sino que lo aplaude.

No es un fenómeno aislado. En el mundo abundan líderes que convierten el insulto en estrategia y la mentira en herramienta política.

Cuando desde la cima del poder se normaliza el irrespeto y la falsedad, el veneno baja por toda la estructura social: el lenguaje público se degrada, el diálogo se rompe, la confianza en las instituciones se erosiona y la violencia verbal se multiplica



Este fenómeno funciona por varias razones: para algunos, la rudeza se confunde con franqueza y la bravuconada con valentía, otros lo ven como un acto de rebeldía contra un sistema que sienten que les ha fallado, una especie de justiciero que dice “lo que yo siempre he querido decir”, y en tiempos de polarización como los actuales, lo que importa no es la verdad, sino que lo diga “mi” líder y no el “otro bando”.

El costo es alto. Cuando desde la cima del poder se normaliza el irrespeto y la falsedad, el veneno baja por toda la estructura social: el lenguaje público se degrada, el diálogo se rompe, la confianza en las instituciones se erosiona y la violencia verbal se multiplica. El respeto en el lenguaje político no es un asunto de “buenas maneras”.

Si normalizamos el irrespeto en la cúpula, terminamos replicándolo en las calles, en las redes sociales y hasta en nuestras casas.

¿Vamos a aceptar que en política vale todo, aunque eso alimente la misma violencia que luego lamentamos? La lealtad a un país no se le debe a una persona, sino a los principios democráticos fundacionales. Antes de aplaudir, convendría preguntarnos: ¿defendería lo mismo si lo dijera mi adversario político?

Todos nos equivocamos, todos hemos dicho alguna vez algo que no debimos. Pero de ahí a hacer del insulto y la mentira una costumbre celebrada hay un abismo que nos precipita hacia la degradación moral.

Urge desintoxicar el ambiente y subir el nivel de la discusión pública. Quienes aspiran a la presidencia en las próximas elecciones tienen de frente una tarea tan compleja como apremiante. No basta con prometer cambios.

Deben tender puentes con las personas que hoy aplauden las palabrotas y las mentiras, y ganarse su confianza con algo más difícil pero más duradero: la verdad y el respeto. El país necesita líderes que demuestren que la política es un acto de servicio, no de agresión. La utopía de hoy: una sociedad donde la palabra vuelva a ser un puente y no un arma, donde la verdad sea norma y no excepción.