“Oh Costa Rica, que siempre vivas como una estrella con su fulgor, que en esta tierra, bajo este cielo, siempre nos reúna tu santo amor”, dice uno de nuestros himnos patrióticos más sentidos.

En este 204 aniversario de independencia, esas palabras cobran nueva vida si pensamos en los desafíos actuales y en los anhelos que nos inspiran a soñar con la patria que merecemos y que quisiéramos heredar.

Oh Costa Rica, que tus calles vuelvan a ser espacios de encuentro y no de miedo. Que la violencia no robe tu alma y que la paz regrese a cada barrio como esencia de tu identidad.

Oh Costa Rica, que tu “santo amor” se refleje en un sistema de salud digno, donde la Caja vuelva a ser orgullo, donde la vida de cada persona sea cuidada con la misma entrega y prontitud con que se cuida un tesoro.

Oh Costa Rica, que tus aulas siempre se llenen de alegría y de futuro. Que la independencia no se reduzca a un recuerdo histórico, sino que se sostenga en una educación transformadora, capaz de abrir puertas a nuevas generaciones sedientas de más oportunidades que las que tuvieron sus padres y abuelos. Que se construyan más escuelas que cárceles, porque la verdadera libertad se forja con prevención y no con represión.

Oh Costa Rica, que el trabajo de tus agricultores nunca sea objeto de menosprecio. Que tu independencia se cultive también en los campos, en manos que siembran lo que nos alimenta y nos identifica. Que el agro no sea visto como rezago del pasado, sino como la base viva de un futuro con soberanía, dignidad y arraigo.

Oh Costa Rica, que el fulgor de tu estrella siga reflejándose en tus ríos, montañas y mares. Que el amor a tu tierra se exprese en el cuido de tu riqueza natural, no en su destrucción. Que tu independencia también signifique respeto a la biodiversidad que el mundo entero admira y que nos recuerda que la patria se defiende también cuidando la casa común.

Oh Costa Rica, que tu voz nunca sea silenciada. Que la libertad de expresión siga siendo el aire que respiramos y que nadie tema opinar, disentir o cuestionar. Que tu independencia se sostenga en una ciudadanía crítica y en medios libres, independientes y valientes que velen por la verdad.

Oh Costa Rica, que la justicia sea siempre pronta y cumplida, sin privilegios ni demoras que desgasten la confianza de tu pueblo.

Porque sin justicia no hay independencia verdadera, ni paz duradera.

Oh Costa Rica, que entre hermanos no dejemos que la política nos divida. Que el debate no se convierta en odio y que las diferencias no apaguen el amor que compartimos por ti.

Porque la independencia no se sostiene con muros de discordia, sino con puentes de diálogo y respeto.

Oh Costa Rica, que nadie pretenda poseerte ni usar tu nombre como bandera de intereses personales.

Que tu independencia no sea sometida a pseudo caudillos ni manipulada por ambiciones de poder, sino que siga floreciendo en democracia, con instituciones fuertes y ciudadanos libres.

La utopía de hoy: que en esta tierra, bajo este cielo, siempre nos reúna tu santo amor.