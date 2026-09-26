Utópica: ¿Nos odia el Gobierno?

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Hay preguntas que empiezan a aparecer cuando se observan muchas cosas sucediendo al mismo tiempo.

¿Qué pasaría si hay un accidente en la calle o en la casa, pero la ambulancia no puede llegar? La Cruz Roja atraviesa una situación financiera difícil. Ya cerró comités y advirtió que casi la mitad de los que quedan están en riesgo. El Ministerio de Hacienda mantiene pendientes de transferir ¢3.300 millones que darían un respiro a la institución.

¿Quién va a atender la salud de quien no puede pagar servicios privados? El Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social una deuda que ya supera los ¢4 billones. Más de 200.000 personas esperan una cirugía y cientos han fallecido mientras esperaban.

¿Quién protege a quienes no pueden protegerse solos? La inversión social sigue sufriendo reducciones. La Contraloría General de la República ha advertido sobre recortes que afectan programas como las pensiones del Régimen No Contributivo, los comedores escolares y Avancemos. Los números no mienten, aunque el Gobierno los contradiga. Para niños, jóvenes, adultos mayores y familias, una decisión presupuestaria puede significar una oportunidad que aparece o una puerta que se cierra.

¿Por qué recortarle recursos a quien está mostrando resultados? En medio de una de las peores crisis de seguridad, el Organismo de Investigación Judicial enfrenta recortes que afectan su capacidad operativa, así como una propuesta para eliminar la exoneración del IVA en sus compras. Y esto mientras el país le exige investigar más homicidios y corrupción, capturar responsables y desarticular organizaciones criminales.

¿Por qué autoridades del Gobierno insultan, ridiculizan o descalifican a quienes cuestionan sus decisiones? Una y otra vez, ya sea desde espacios institucionales o eventos públicos, desde el poder se descalifica a ciudadanos que ejercen su derecho a criticar, reclamar o expresar posiciones diferentes.

¿Por qué nuestras celebraciones patrias terminan convertidas en escenarios de confrontación? Se va volviendo común que espacios festivos que durante generaciones fueron de todos, como el 25 de julio en Guanacaste o el 14 de setiembre en Cartago, se utilicen para dividirnos, con episodios de tensión atizados por ministros, restricciones inéditas de acceso a espacios públicos y enfrentamientos entre personas con posiciones políticas diferentes.

¿En qué momento hasta un gesto de respeto por la muerte de un compatriota tiene que pasar por el filtro de las trincheras políticas? Esta semana, la fracción oficialista rechazó una moción para guardar un minuto de silencio por un costarricense que murió bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Durante el receso, las demás diputaciones realizaron el homenaje, mientras la mayoría oficialista se ausentó del plenario.

Todo contra las personas.

Cruz Roja. CCSS. OIJ. Voces institucionales. Fiestas Patrias. Muerte de nacionales. Vida. Salud. Protección. Dignidad. Identidad. Humanidad.

Cuando se colocan todas esas piezas sobre la mesa, queda una sensación difícil de ignorar: ¿nos odia el Gobierno y quienes lo acompañan en el poder?

Un Gobierno no tiene que querernos. Tiene que servirnos.

Tiene que cumplir la ley. Tiene que respetarnos y garantizar nuestros derechos, aunque nuestras opiniones le incomoden.

La utopía de hoy: no tener que defendernos de quienes están para servirnos.