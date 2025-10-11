Fiorella Salazar Rojas

Exministra de Justicia y Paz

Hay una frase popular que dice: “Si una persona dice que eres un burro, no te preocupes. Si lo dicen dos, presta atención.

Si lo dicen tres, cómprate una silla de montar.” Dicho de otra manera: hay momentos en los que la evidencia es tan abundante que ya no se puede negar la realidad.

Nunca antes, en la historia republicana de Costa Rica, habíamos vivido algo semejante: dos de los supremos poderes del Estado solicitando a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del Presidente de la República, mientras, al mismo tiempo, un diputado oficialista sugiere públicamente el destierro para quienes discrepen con él.

Si esto no nos alarma, es que algo grave le está pasando a nuestro sentido de país.

Durante décadas, los costarricenses nos hemos enorgullecido de tener instituciones sólidas, de confiar en el equilibrio entre poderes y de sentir que la ley -más allá de los gobiernos- era el escudo que nos protegía.

Entonces, ¿por qué, cuando ese mismo escudo en el que hemos confiado se aplica, hay quienes lo desafían o intentan desacreditarlo?

Es la primera vez que un presidente en ejercicio enfrenta solicitudes de este tipo: distintas, de poderes distintos, con motivaciones distintas, pero que apuntan al mismo propósito: que rinda cuentas por sus actos.

Y, en una democracia, ¿por qué no habría de hacerlo?

Más que una anécdota, esto es una señal de alarma institucional, una llamada de atención a la ciudadanía para preguntarse -con serenidad, pero sin ingenuidad- si nuestro país está en riesgo.

Pero lo verdaderamente inquietante no es solo que converjan procesos de este tipo, sino que haya quienes justifiquen o aplaudan las presuntas transgresiones a la ley según la camiseta política del infractor.

O peor aún, que amenacen con pasar de las palabras a los hechos para defenderlas.

Hay un riesgo latente en la suma de gestos que se toleran, se justifican o se minimizan por miedo o por indiferencia, en esas falsas “causas justas” que, disfrazadas de virtud, terminan convertidas en venganzas políticas.

La erosión democrática casi nunca anuncia su llegada. Y Costa Rica tiene hoy el triste privilegio de observarla en tiempo real.

La democracia no se delega: se ejerce. Y tal parece que nuestro país está llegando a un punto en el que habrá que ejercitarla pacíficamente, pero con la misma firmeza con que lo hicieron generaciones pasadas, cuando enfrentaron los embates autoritarios de los Tinoco, o defendieron las libertades en los años cuarenta. Porque, gracias a esa sabiduría nacional, nadie que haya querido imponer su voluntad por encima del bien y de la legalidad ha prevalecido.

Tal vez no lo veamos con claridad, o parezca exagerado, pero estos tiempos pueden marcar un punto de inflexión en la historia costarricense.

Las democracias no solo mueren con golpes de Estado; mueren también con aplausos, con indiferencia y con silencios cómplices.

Y cuando eso ocurre, no se pierde solo un gobierno.

Se pierde un país.

La utopía de hoy: que no se confunda la justicia con revancha.