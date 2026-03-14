Utópica: Había una vez… Costa Rica

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Fiorella Salazar Rojas

Exministra de Justicia y Paz

Cuentan que en algún lugar del mundo -quizá en una de esas salas donde los países se reúnen cuando nadie los está mirando- se celebraba una fiesta.

El salón brillaba con conversaciones cruzadas, copas que tintineaban y banderas bordadas en las solapas de los invitados. Habían llegado casi todos: los poderosos, los discretos, los que presumían de futuro y los que solo podían hablar de su pasado.

En medio de la música y los brindis, un país preguntó:

-¿Y Costa Rica? ¿No venía?

Hubo un pequeño murmullo. Costa Rica solía ser de los invitados más queridos. No era el más grande ni el más rico, pero tenía una manera única de estar en el mundo: llegaba con historias de seguridad social y progreso, de bosques que respiraban, de un país que eligió los libros sobre los fusiles. Siempre traía algo que ofrecer, algo que inspirar.

-Claro que venía -dijo uno de los países. Siempre viene.

-Es un referente -agregó otro. Un país pequeño que hace cosas grandes.

La conversación siguió animadamente unos minutos. Hasta que uno de los invitados, mirando hacia un lado del salón, frunció el ceño.

-Creo que sí vino -dijo. Está allá.

Las miradas se dirigieron hacia un lado del salón. Y allí, con cierta incomodidad, estaba alguien que parecía vagamente familiar.

-No puede ser -dijo uno.

-¿Es Costa Rica?

-No… no creo.

Pero mientras más miraban, más evidente se volvía.

-Sí -dijo alguien con un suspiro. Es Costa Rica.

Hubo un silencio extraño.

Costa Rica se veía… desmejorada.

El traje que antes lucía con orgullo -ese que hablaba de paz, de naturaleza, de una democracia que era ejemplo- ahora se veía arrugado, manchado de dudas.

-¿Qué le pasó con el ambiente? -preguntó uno. Antes era un referente mundial.

Otro susurró:

-He escuchado que últimamente anda incómoda con la libertad de expresión. Como si se molestara demasiado cuando la critican.

-También dicen que tiene miedo -comentó otro país. Que ya no camina tranquila por sus propias calles.

Alguien levantó la ceja.

-Pues para ser el único de nosotros que sí abolió el ejército, últimamente se le ha visto coqueteando otra vez con los uniformes.

-Y esas amistades nuevas… -murmuró alguien. No son precisamente las mejores compañías cuando se trata de derechos humanos y respeto a la ley. ¿No es ese el que asesina niños y ese otro el que celebra elecciones de mentira?

Suspiraron.

-Es una pena -dijo uno. Porque todo eso que ahora parece venido a menos le tomó más de ochenta años construirlo.

Varios asintieron en silencio.

Nadie se atrevió a acercarse. No por desprecio, sino por algo más incómodo: porque nadie sabía cómo podía reaccionar.

La música siguió sonando. Las conversaciones continuaron.

Costa Rica seguía sentada, con una expresión difícil de descifrar. No era enojo lo que se leía en su rostro, ni el orgullo de antaño, ni siquiera la tristeza. Era algo más profundo: el desconcierto de quien ya no reconoce su propio reflejo. Una especie de confusión, como si estuviera tratando de entender quién había sido alguna vez… o quién sería de ahora en adelante.

La utopía de hoy: que Costa Rica no olvide el país que supo ser.