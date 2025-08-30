En unos días celebraremos el Día de la Niñez, una fecha que relacionamos con regalos, juegos y sonrisas. Pero quizá uno de los regalos más valiosos que podemos darles a nuestra niñez y juventud, así como les enseñamos a leer y escribir, es la alfabetización en materia penal juvenil: la comprensión temprana de que cada acción tiene consecuencias y que la libertad se cuida con responsabilidad.

Hoy más que nunca esta conversación es urgente. Alarma ver cómo adolescentes son reclutados por bandas criminales. Les prometen dinero fácil y poder inmediato, pero lo que en realidad reciben es una vida marcada por la violencia, la cárcel o incluso la muerte. Según el OIJ, en los últimos años se han identificado menores de apenas 13 años involucrados en homicidios ligados al sicariato.

Detrás de estas historias no hay un único culpable, sino un entramado de factores: vulnerabilidad económica, falta de oportunidades, hogares frágiles, abandono escolar, la necesidad de pertenencia y la seducción del dinero fácil que ofrece el crimen organizado y, sobre todo, la peligrosa percepción de impunidad.

La idea de que “si soy menor, nada me puede pasar” es una falsa creencia alimentada por la desinformación y por adultos que instrumentalizan a los más jóvenes en delitos gravísimos. Basta una visita al Centro de Formación Juvenil Zurquí para ver el duro despertar de quienes creyeron esa falacia. La Ley de Justicia Penal Juvenil establece responsabilidad desde los 12 hasta los 18 años, con sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta privación de libertad.

Hay que decirlo sin rodeos: sí hay consecuencias, y no se limitan a un expediente judicial.

Más allá de lo legal, la violencia deja cicatrices que marcan la vida entera, también en el caso de las víctimas de los delitos cometidos por estos menores.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser solo sanción. Necesitamos padres, madres y docentes hablando con firmeza sobre límites, riesgos y consecuencias.

El Estado debe garantizar oportunidades mediante inversión en educación, prevención, recreación, salud y empleo. Los espacios comunitarios, deportivos, culturales o religiosos deben convertirse en muros que frenen al crimen organizado desde lo local. Los medios de comunicación deben revisar críticamente los contenidos de entretenimiento que presentan a los criminales como modelos de éxito social y económico.

Ese es el espejo en el que hoy se miran muchos niños y adolescentes, y termina convirtiéndose en un referente peligroso que normaliza la violencia cotidiana.

Nadie nace con vocación delictiva: la sociedad que construimos abre o cierra caminos. En nuestras manos está la posibilidad de conducir o descarrillar una vida que apenas comienza. Porque en cada camino torcido no solo se pierde un joven: también quedan víctimas y heridas que no tienen vuelta atrás.

La utopía de hoy: que ningún joven crea que la violencia es un destino inevitable.