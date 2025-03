Y si el camión de la basura no pasara esta semana por su casa? ¿Y si le avisan que no volverá a pasar hasta nuevo aviso? No es una realidad lejana ni imposible, visto que tres de los ocho rellenos sanitarios actuales (La Carpio, Los Pinos y El Huazo) llegaron a una capacidad limitada o nula para seguir recibiendo desechos sólidos, mientras que los demás están cerca de alcanzarla.

Si ayer botó la lata de atún con los otros desechos sin clasificar, esta pasó a formar parte de los 810 millones de toneladas de basura sólida que Naciones Unidas estima se vierten anualmente al ambiente desde las ciudades, es decir, usted está contribuyendo a que el planeta alcance en unos años 3.800 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. ¿Qué vamos a hacer con todos esos restos cuando el último relleno sanitario cierre?

Pruebe a poner en bolsas distintas plástico, papel, vidrio y latas, mire lo poco que queda para el basurero tradicional. Se imagina que le pagaran por esos desechos clasificados o que pudiera vender abono hecho con basura orgánica. Más aún, que pudiera comercializar el aceite usado al cocinar o del motor de su carro para producir biocombustibles. Por desconocimiento, o pereza, estamos ahogando al planeta y desechando mucho dinero.

Mientras en Costa Rica no logramos consenso sobre dónde llevar la basura que ya no puede llegar a los rellenos saturados, Suiza y Suecia logran prácticamente el 100% de reciclaje de sus desechos sólidos. Los países que se han tomado en serio la tarea tienen en común amplios programas de educación en reciclaje, leyes que imponen multas y penalización sobre el exceso de producción de residuos, así como opciones de valorización para convertir en energía lo que no se puede reciclar.

Costa Rica es mundialmente reconocida por su vocación ambiental. Ese prestigio debería verse reflejado tanto en el reciclaje en nuestras casas como en acciones estructurales concretas: el MEP y el INA incluyendo el tema en sus programas de estudio; las municipalidades distribuyendo bolsas identificadas para separar los residuos o información y materiales para hacer compost en las viviendas, incluso organizando competencias fraternales de reciclaje entre barrios; las iglesias promoviendo en sus comunidades el cuido de la “Casa Común”; los equipos nacionales de fútbol instalando contenedores para educar a sus aficiones en separación de desechos (como ya lo hace la Liga Deportiva Alajuelense en su estadio); los restaurantes y comercios compitiendo en innovación para ser el que produzca menos desperdicios; el MEIC y el MINAE impulsando la economía circular para generar ganancias por el aprovechamiento de lo que todavía tiene vida útil (ropa, electrodomésticos, etc.).

Puede que pronto el camión de la basura no pase, pero el del recicle siempre lleva campo. Mejor llenemos el segundo, y nuestro bolsillo, para que el primero no haga falta.

La utopía de hoy: una sociedad que recicla hasta las grapas.