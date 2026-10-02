UTN anuncia fechas clave para admisión de estudiantes en 2027

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Quienes buscan ingresar a la Universidad Técnica Nacional (UTN) en 2027 deberán estar atentos a una serie de fechas entre octubre y diciembre para verificar sus datos académicos, consultar las notas de admisión y conocer la cita de matrícula.

El primer paso será el 13 de octubre, cuando los aspirantes deberán ingresar al Sistema de Información de Gestión Universitaria (SIGU) para verificar que sus datos académicos estén correctos.

Entre la información que deberán revisar se encuentra el promedio de educación diversificada o abierta, la institución educativa de procedencia y, cuando corresponda, la especialidad cursada en un CTP.

En caso de detectar información incorrecta o datos que no aparecen en el sistema, los aspirantes podrán aportar el título o una certificación que respalde la información. Este trámite estará disponible del 13 al 30 de octubre.

La siguiente fecha será el 11 de noviembre, cuando se podrá consultar en el SIGU la nota preliminar de admisión por carrera.

Las correcciones de la nota preliminar podrán consultarse el 20 de noviembre.

Posteriormente, el 24 de noviembre estará disponible la nota definitiva de admisión por carrera. Esta información será necesaria para quienes continúen avanzando en el proceso de ingreso a la universidad.

Finalmente, el 3 de diciembre los aspirantes deberán ingresar nuevamente al SIGU para consultar la cita de matrícula.

“Las personas aspirantes deben mantenerse atentas a las fechas establecidas para verificar su información académica, consultar la nota preliminar y definitiva y, posteriormente, la cita de matrícula”, dijo Elizabeth Vargas, coordinadora del Área de Admisión de la UTN.

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