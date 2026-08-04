UTN abre proceso de admisión para nuevos estudiantes

Estudiantes de todo el país podrán solicitar su ingreso a la Universidad Técnica Nacional (UTN) del 4 de agosto al 18 de setiembre, como parte del Proceso de Admisión para quienes deseen iniciar su formación universitaria el próximo año.

La institución cuenta con 36 carreras distribuidas en:

Ingenierías

Tecnología

Ciencias Administrativas

Ciencias Agropecuarias

Artes y Humanidades

Lo anterior con presencia en Alajuela, Atenas, San Carlos, Guanacaste y Puntarenas.

El proceso no contempla examen de admisión; el criterio principal de selección es el promedio de notas de Educación Diversificada, complementado con acciones afirmativas para poblaciones definidas en la Política de Admisión institucional. Todas las carreras ofrecen además la posibilidad de obtener un diplomado universitario como salida lateral.

“Invitamos a todas las personas interesadas en formar parte de la Universidad Técnica Nacional a realizar su solicitud de admisión dentro del período establecido y a mantenerse informadas sobre cada una de las etapas del proceso”, dijo la Directora de Registro Universitario, Silvia Murillo.

Calendario del proceso

13 de octubre: consulta de datos académicos

13 al 30 de octubre: corrección de información

11 de noviembre: nota preliminar de admisión

24 de noviembre: nota definitiva de admisión

3 de diciembre: citas de matrícula disponibles

El proceso completo se puede realizar en: www.utn.ac.cr/admision.