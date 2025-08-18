Una boa Becker constructora era utilizada para proteger el acceso a búnkeres en la Ciudadela 25 de julio en Hatillo.

La serpiente era usada con el objetivo de intimidar a consumidores que no eran bien recibidos en el sector y buscaban acceder a las piedras de crack.

La Policía Municipal de San José, quien realizaba el operativo en la zona, confirmaron que sospechosos lanzaron el animal como amenaza a los oficiales.

Así lo confirmó Marcelo Solano, director del cuerpo policial, quien señaló que es una manera poco común de control de estos sitios de venta y consumo de drogas.

No es la primera vez que las autoridades encuentran animales en estos sitios, ya que en el último operativo descubrieron un cerdo dentro del búnker, a unos 200 metros donde ocurrieron nuevas acciones policiales.