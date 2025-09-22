La Policía de Control de Drogas (PCD) desarrolla este lunes una serie de allanamientos en diferentes sectores de San José y Alajuela.

Según destacan las autoridades, esta movilización se da debido a un reconocido negocio el cual estaría vinculado con la venta de droga.

Stephen Madden, director de la PCD, destacó que la investigación de este caso inició en 2023, donde se relaciona a 9 sedes de una tienda de productos orgánicos que estaban siendo usados de mampara para vender marihuana.

“En el mall Paseo de las Flores, en Alajuela, Heredia, Tamarindo y otros sitios, tiendas donde se está distribuyendo flor de cáñamo. Estas personas, a final del año 2022 e inicio 2023, también habían realizado alguna importación de flor de cáñamo, tenían un permiso del Ministerio de Salud que posteriormente fue cancelado, pero que estaban utilizando prácticamente esta actividad como una mampara para la distribución de marihuana, específicamente capullos de marihuana”, confirmó Madden.

El director destaca que también habrían sido intervenidos por parte de la Policía Municipal y el Ministerio de Salud, debido a estudios de laboratorios que mostraron que productos tenían alta concentración de THC, lo que hace que sea una droga psicoactiva.

De momento, 2 personas han sido detenidas, y se está a la espera del ingreso al país de una tercera persona que también está siendo investigada.

Además, se han decomisado de manera preliminar más de 7 millones de cólones y diferentes productos.

Con información de fotoperiodista Wilbert Hernández.

En desarrollo.