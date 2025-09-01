Varios clientes del BAC Credomatic reportaron en redes sociales faltantes de dinero en sus cuentas bancarias y saldos en negativo, situación que generó preocupación durante este fin de semana.

“¡Tengo un faltante considerable de dinero en mi cuenta! Me urge comunicarme con ustedes y no responden”, escribió una usuaria en la página de Facebook oficial del banco.

Otro cliente comentó: “¿Qué pasa con mi cuenta? Me falta dinero y estoy en números negativos, cuando tenía fondos en ella”.

Un tercer usuario denunció: “Fui a realizar un depósito para no andar tanto efectivo y, cuando me imprimen el comprobante, aparece negativo. Revisé la app y también está en negativo”.

Ante la ola de mensajes, la entidad respondió en redes sociales “Estimado cliente: En estos momentos se están presentando inconsistencias en la visualización de los saldos que aparecen desde nuestra Banca en Línea y aplicación Banca Móvil. Además, agregó que “La situación ya fue detectada y nuestro equipo de Tecnología de Información está trabajando para resolverla a la mayor brevedad. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por el inconveniente”.

El banco no ha confirmado si la situación afecta únicamente la visualización de saldos o si también compromete movimientos reales en las cuentas.

Hasta el cierre de esta edición, los usuarios continuaban reportando inconsistencias y solicitaban una solución inmediata por parte del banco.

Este medio intento comunicarse con el departamento de prensa del BAC, vía mensajes de WhatsApp, sin embargo, no se logró obtener respuesta.