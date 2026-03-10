Usuarios podrán pagar buses con tarjetas recargables

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Con el auge del Sistema Nacional de Pago Electrónico en Transporte Público (Sinpe-TP), el Banco Central lanzó una nueva tarjeta recargable para el pago de buses y trenes.

Durante el lanzamiento, las autoridades explicaron que dichas tarjetas contarán con un número Sinpe y un código IBAN para realizar las recargas, y se podrán adquirir en los puntos Tucan (Banco de Costa Rica) y punto BN (Banco Nacional) a un costo de ₡5 mil colones, de los cuales ₡4 mil serán consumibles.

“Estamos a muy poquito de ya tener toda el área metropolitana con Sinpe-TP y avanzamos para el gran área metropolitana, que es la tarea para este año, lograr al menos 3.000 buses con el sistema”, explicó Carlos Melegatti, encargado del Sinpe del Banco Central.

El saldo de la tarjeta además podrá consultar mediante la aplicación Monedero Sinpe-TP, y tendrá un tope de ₡250 mil por razones de seguridad.

“Ya los bancos están preparados, estamos en pruebas finales para ponerlo a caminar; estamos preparando el sistema financiero para que yo pueda recargar la tarjeta en cualquier banco. Les estamos diciendo que, en lo que resta de este mes, capaciten a las tiendas y puntos que serán los puntos de contacto con las personas”, agregó Melegatti.

Las autoridades además destacaron que, entre las poblaciones objetivo, se encuentran los estudiantes de escuelas y colegios, esto con el objetivo de que se pueda utilizar la tarjeta recargable para el pago de transporte público, ya que el plástico no se podrá utilizar para otras compras.