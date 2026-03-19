Usuarios hacen “viacrucis” por oficinas judiciales dispersas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La dispersión de oficinas judiciales en distintas zonas del país se convirtió en uno de los principales problemas señalados dentro de las propuestas de reforma al Poder Judicial. Autoridades y sindicatos coinciden en que la falta de infraestructura propia obliga a los usuarios a trasladarse de un lugar a otro para completar un solo trámite.

Actualmente, en varios circuitos judiciales, una persona debe recorrer diferentes puntos para acudir al Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, los juzgados y los tribunales. Esta situación no solo retrasa los procesos, sino que también impacta directamente en la atención al público.

“Una persona llegaba y tenía que hacer un viacrucis entre ir al OIJ, caminar a la Fiscalía, después a la Defensa, luego al Juzgado y finalmente al Tribunal, bajo sol o lluvia”, explicó la magistrada presidenta de la Sala III, Patricia Solano.

Institución ha operado en inmuebles alquilados.

El problema responde, en gran medida, a la falta de edificios propios. Durante años, el Poder Judicial ha operado en inmuebles alquilados, muchos de ellos sin condiciones adecuadas de espacio, seguridad o funcionalidad.

“Gastamos cifras millonarias en alquileres y aun así las condiciones no son las adecuadas. La gente tiene que desplazarse como si estuviera tomando un servicio de transporte entre oficinas”, señaló Ronald Segura, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales.

La falta de infraestructura también limita la capacidad de respuesta institucional. Según Solano, en muchos casos no existen suficientes salas de juicio ni espacios adecuados para atender la creciente carga de trabajo.

Restricciones fiscales impiden construcciones propias.

“No tenemos la cantidad de salas necesarias ni la planta física suficiente para dar respuesta a los asuntos que ingresan”, indicó.

Ante este panorama, una de las propuestas de reforma apunta a migrar de los alquileres a la construcción de edificios propios, concentrando en un solo lugar todos los servicios judiciales.

Sindicato destaca que el Estado cuenta con terrenos disponibles que podrían utilizarse para este fin, además del apoyo que podrían brindar los bancos estatales para financiar proyectos de infraestructura.

La falta de infraestructura limita la capacidad de respuesta institucional.

Incluso, ya se desarrollan algunas iniciativas en distintas zonas del país, como la construcción de nuevos tribunales en Quepos y Cañas, así como la centralización de oficinas en Pavas mediante un edificio que reúne varias dependencias.

No obstante, persisten obstáculos como las restricciones fiscales y la falta de aprovechamiento de recursos provenientes de decomisos, que podrían destinarse a mejorar la infraestructura judicial.

Mientras avanzan estos proyectos, los usuarios continúan enfrentando un sistema fragmentado, donde realizar un trámite implica desplazamientos constantes y tiempos adicionales, en un modelo que las propias autoridades reconocen como insostenible y urgente de reformar.