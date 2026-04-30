El uso prolongado del chupón y la chupeta podría estar generando efectos silenciosos en la salud bucodental infantil en Costa Rica. Especialistas advierten que mantener este hábito más allá de los primeros años de vida puede provocar alteraciones en la mordida, desalineación dental e incluso dificultades en el habla.

La odontopediatra Melissa Rojas señala que, aunque la succión es un reflejo natural y necesario durante los primeros meses de vida, extender este hábito más allá del tiempo recomendado puede tener consecuencias importantes en el desarrollo bucal.

“La succión cumple una función importante en los bebés, sin embargo, cuando se mantiene por periodos prolongados puede afectar el crecimiento adecuado de los maxilares y la alineación de los dientes”, explicó la especialista.

Entre los principales efectos asociados al uso prolongado del chupón y la chupeta, se encuentran alteraciones en la mordida, cambios en la forma del paladar y problemas en el desarrollo del lenguaje, lo que podría requerir intervención odontológica o terapias adicionales si no se detecta a tiempo.

Consecuencias que deben vigilar los padres

De acuerdo con la experta, existen señales claras que pueden alertar sobre afectaciones en la salud bucodental infantil:

Mordida abierta (los dientes superiores e inferiores no logran cerrar correctamente)

Desalineación dental

Alteraciones en la forma del paladar

Dificultades en el habla

¿Hasta qué edad es recomendable?

Rojas recomienda que el uso del chupón y la chupeta se limite a los primeros años de vida, promoviendo su retiro progresivo antes de los 2 o 3 años, dependiendo de cada niño.

Asimismo, advierte sobre prácticas que pueden agravar el problema, como permitir que el menor duerma con estos objetos o mantener la succión constante durante el día.

“El acompañamiento profesional permite hacer una transición adecuada, respetando el desarrollo de cada niño y evitando cambios bruscos que puedan generar estrés”, concluyó.

La especialista enfatiza la importancia de acudir a controles odontológicos desde edades tempranas, con el fin de detectar a tiempo cualquier alteración y orientar a los padres en el cuidado de la salud bucodental infantil.