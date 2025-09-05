Muchos estudiantes usan los celulares en las aulas, sin embargo, lo utilizan más con fines de entretenimiento que para el aprendizaje.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación Pública (MEP) trabaja en la actualización del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), que será presentado al Consejo Superior de Educación (CSE) en los próximos días y que regirá a partir del 2026.

Según el ministro de la cartera, José Leonardo Sánchez, la nueva normativa incluirá regulaciones específicas sobre el uso de estos dispositivos en el aula.

La medida establece que los teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas y aparatos similares quedarán prohibidos durante las lecciones, salvo que se utilicen con fines estrictamente pedagógicos o en situaciones de salud justificadas.

El jerarca explicó que la iniciativa surge tras meses de análisis con docentes, supervisores y directores regionales. Busca estandarizar la regulación en todos los centros educativos, públicos y privados.

“No se trata de una decisión antojadiza; esto nace de las aulas, de las conversaciones con los equipos técnicos y del análisis de experiencias en otros países desarrollados”, señaló.

Según Sánchez, la medida responde a la necesidad de reducir distracciones y mejorar la mediación pedagógica.

Además, detalló que el reglamento aplicará a todos los estudiantes, y que los docentes también podrían estar sujetos a lineamientos claros sobre el uso de dispositivos electrónicos en el aula, aunque la regulación específica para ellos aún será discutida por el CSE.

Proyecto de ley

Hace unas semanas, la diputada independiente, Cynthia Córdoba, presentó el expediente 25.153, bajo el nombre “Ley para el uso responsable de dispositivos Electrónicos en Centros Educativos”.

El escrito propone prohibir el uso de teléfonos celulares inteligentes y tabletas electrónicas en todos los centros educativos de primaria y secundaria del país.

En ese sentido, el ministro de educación respaldaría el proyecto siempre y cuando se adecue a la línea del ministerio.

“El proyecto de ley aún no se nos ha remitido ni hemos sido convocados a alguna comisión para conversarlo. Sin embargo, nosotros tenemos una línea muy clara: en el aula es para la educación y no para la distracción. Si ese proyecto se alinea con ese enfoque, pues lo apoyaremos”, declaró.

Mejorar desempeño

Ingrid Naranjo, psicóloga y especialista en prevención de las violencias destacó que la prohibición del uso de celulares en las aulas debe ir acompañada de sensibilización y capacitación, explicando sus objetivos y beneficios para el aprendizaje.

“Como profesional en psicología, estoy convencida de que el desempeño de las personas estudiantes podría mejorar si se generan unas opciones distintas al eliminar el uso del dispositivo dentro de las aulas… cuando tiene una línea pedagógica, psicopedagógica y una línea emocional que se entienda, es un impacto que a todas luces se verá en el desempeño de las personas estudiantes.”

Países con esta medida

• China, Francia, Estados Unidos

• Noruega, Italia, Luxemburgo

• Portugal, Suecia, España

Según datos de la Unesco, un total de 79 países aplican esta medida.