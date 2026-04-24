Uso de cámaras corporales será obligatorio para policías

El diario oficial “La Gaceta” publicó este lunes la nueva regulación del uso de las cámaras corporales (bodycams) y vehiculares (dashcams) en los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública.

La normativa servirá como protección de la ciudadanía frente a eventuales abusos de autoridad y una herramienta de control, transparencia y rendición de cuentas.

Estos dispositivos de video serán considerados parte del uniforme de los policías y se considerará como una “falta grave” si no se cumple con la disposición. De igual manera, la difusión y el uso del contenido captado durante las funciones están prohibidos por ley.

Operativo policial en San Sebastián.

El Ministerio de Seguridad tendrá un total de seis meses para reglamentar la normativa.

Asimismo, la entidad cuenta con doce meses para diseñar el programa de implementación en la Fuerza Pública, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Control de Drogas y la Policía de Fronteras.