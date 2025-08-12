Durante sus conclusiones, Francisco Dall’Anese, abogado de la exfiscal subrogante Berenice Smith, aseguró, con ironía, que para sostener la acusación en contra de su clienta parece que la Fiscalía usó “una máquina del tiempo”.

Se refirió a lo que considera inconsistencias temporales en la declaración de dos testigos, quienes relataron hechos que, según el expediente, ocurrieron semanas después de las fechas que indicaron en juicio.

El defensor sostuvo que la imputación no describe de forma clara la supuesta influencia ejercida, ni un acto ilegal, ni una “ventaja indebida” atribuible a su representada. Añadió que el caso se ha sostenido sobre “contradicciones, falsedades y omisiones calculadas” para perjudicar a Smith, al exmagistrado Celso Gamboa y al exalcalde capitalino Johnny Araya.

Señalamientos a la Procuraduría y al Ministerio Público

El litigante cuestionó que la Procuraduría General presentara una acción civil sin, según él, comprobar la existencia de un daño social.

Aseguró que el peritaje utilizado para cuantificarlo es “arbitrario, subjetivo y sin rigor técnico”, ya que asignó montos diferentes por cada imputado “como si el daño creciera según el número de acusados”.

Criticó que la Procuraduría mantuviera su pretensión condenatoria aun cuando el Ministerio Público solicitó la absolutoria, lo que calificó como “actuar de mala fe”.

También afirmó que la acusación no cumple con el principio de correlación entre imputación y sentencia, por lo que “ni siquiera debería pasar a valoración de prueba”.

El Tribunal citó a las partes para este miércoles 13 de agosto, a las 3:00 p.m., para la lectura de la sentencia en el II Circuito Judicial de Goicoechea.

Últimas palabras de Celso

El extraditable Celso Gamboa habló por última vez ante el Tribunal Penal de Hacienda, previo a que los jueces dicten sentencia en la causa, indicando que:

“Sería más conveniente para mí que me impusieran los cinco años que el fiscal del juicio pasado hace unos años me pidió, pero por supuesto me absolvieron”.

Agregó: “Yo me pregunto entonces: ¿Qué será? ¿Qué hay gente en este país que no quiere que yo sea extraditado, que le conviene a gente que no me vaya yo de Costa Rica, que no enfrente mis problemas en los Estados Unidos que dicen que tengo?”.

Teoría de caso: un proceso “fabricado”

Para la defensa, el expediente se originó en una publicación de prensa elaborada con información que la Fiscalía General ya manejaba días antes, con el objetivo de afectar a Gamboa y, “por arrastre”, a Smith y Araya. Incluso, vinculó el proceso con un interés político previo a elecciones municipales.

Señaló que la actuación de Smith interesarse por una queja, ordenar contestar una nota y dar seguimiento administrativo se ajustaba a sus funciones y a directrices internas, por lo que no constituía delito.

En la parte final, el abogado describió a Smith como una profesional “recta e incorruptible”. El juicio concluyó con la solicitud de que se absuelva a Smith “por certeza” y que se rechace la acción civil, imponiendo costas a la Procuraduría.