Dos hombres de apellidos Morales y Molina enfrentan acusaciones por haber ocultado y movilizado $956 mil durante un año, monto pagado como rescate por el secuestro del empresario estadounidense William Creighton en 2018.

Ambos formarían parte de una organización criminal compuesta por nueve personas, ya condenadas en 2022 por los delitos de secuestro extorsivo con resultado de muerte, asociación ilícita y robo agravado. El cuerpo de Creighton apareció en un nicho de un cementerio en Quepos en 2019.

En este nuevo juicio, el Ministerio Público busca demostrar que Morales y Molina coordinaban múltiples transacciones para ocultar el dinero que la familia del empresario pagó como rescate.

El pago se realizó en criptomonedas, específicamente 148,7 Bitcoins, equivalentes a $956 mil, que los acusados habrían distribuido en múltiples billeteras virtuales para evitar el rastreo por parte de las autoridades.

Como parte del plan delictivo, los implicados habrían salido del país hacia Cuba y luego a España, donde se reunieron para dividir el dinero entre los miembros de la banda.

Tras un año de maniobras para evitar el rastreo de los Bitcoins, Morales y Molina habrían depositado las ganancias en diferentes cuentas bancarias, según la acusación.

Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo de Creighton, las autoridades judiciales lograron ubicar a los responsables y, con el apoyo de la policía española, los detuvieron y extraditaron a Costa Rica para enfrentar el proceso judicial.

Las penas dictadas en 2022 para los nueve condenados oscilan entre 25 y 65 años de prisión.

Como consecuencia de las investigaciones, la Sección de Legitimación de Capitales abrió una causa para rastrear el origen y destino de los fondos pagados como rescate.

Erick Ramos, abogado de la familia Creighton, confirmó que presentarán una querella contra los nuevos imputados.

“Pretendemos acreditar ambas conductas. La querella busca que se defina la situación jurídica de los imputados con una sentencia condenatoria penal”, afirmó.

Por este mismo caso también se acusa a una mujer de 78 años, de apellido Aguirre, quien enfrenta juicio por segunda vez por su presunta participación en el plan criminal.