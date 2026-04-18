Usarán ADN para identificar delincuentes

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley que permitirá utilizar perfiles de ADN como herramienta para fortalecer la identificación de personas vinculadas con hechos delictivos y mejorar las investigaciones criminales en el país.

La iniciativa establece que las personas condenadas deberán someterse al registro de datos biométricos, incluida la toma de muestras de ADN, como requisito previo para poder acceder a distintos beneficios penitenciarios.

Entre esos beneficios se encuentran la libertad condicional, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la ejecución condicional de la pena, la conmutación de pena, el indulto, el perdón judicial y otros cambios en el régimen penitenciario que impliquen una menor contención.

La información genética recolectada será incorporada a la base de datos que administra el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de facilitar la comparación de perfiles genéticos durante las investigaciones penales.

Las autoridades consideran que una base de datos más robusta permitirá vincular sospechosos con escenas del crimen, relacionar casos entre sí y mejorar la capacidad de resolución de delitos mediante evidencia científica.

Además, el proyecto busca fortalecer la identificación de las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario y evitar situaciones como la suplantación de identidad.

Para la aplicación de la ley, el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica deberá coordinar con el OIJ el traslado de las muestras recolectadas para su análisis e incorporación en los registros genéticos utilizados en las investigaciones judiciales.

La psicóloga y criminóloga Eyling Jaenz Donaire consideró que la iniciativa representa un avance en la modernización de la investigación criminal.

“Este proyecto de ley representa un avance importante en la modernización de la investigación criminal, ya que el uso del ADN como herramienta de identificación permite establecer de forma prácticamente inequívoca la vinculación de una persona con un hecho delictivo, lo cual fortalece la objetividad probatoria y reduce márgenes de error en los procesos judiciales”, explicó.

Añadió que desde la criminalística contar con bases de datos robustas y actualizadas de perfiles genéticos permite no solo identificar autores, sino también relacionar casos entre sí, detectar patrones y reducir la reincidencia, especialmente cuando estos registros se integran de manera eficiente en sistemas como los que ya maneja el OIJ.

Por su parte, el criminólogo Bernal Vargas señaló que la iniciativa también plantea interrogantes sobre su alcance y aplicación.

Según explicó, el proyecto no deja totalmente claro si la medida busca reforzar la identificación de las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario o ampliar la base de datos genética que administra el OIJ para fines investigativos.

Vargas indicó que la ampliación de perfiles genéticos podría ayudar a resolver casos que aún permanecen sin esclarecer, al permitir comparar nuevas muestras con registros existentes.

No obstante, advirtió que será importante analizar aspectos relacionados con la protección de datos sensibles, así como los recursos necesarios para la toma, traslado y análisis de las muestras dentro del sistema penitenciario.

¿Qué implica el proyecto aprobado?

Registro de ADN: Las personas condenadas deberán aportar una muestra de ADN para su registro en bases de datos utilizadas en investigaciones criminales.

Condición para beneficios: El registro biométrico y la toma de ADN serán requisitos para acceder a beneficios penitenciarios.

Datos biométricos: También se incluirán otros datos de identificación como huellas dactilares y otros registros biométricos.

Base genética más amplia: Las muestras se integrarán a la base de datos que administra el OIJ para comparar perfiles genéticos en investigaciones.

Apoyo a investigaciones: El objetivo es facilitar la identificación de sospechosos, relacionar casos y fortalecer la evidencia científica en procesos judiciales.