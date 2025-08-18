Talleres ilegales con la participación de notarios públicos son utilizados para ejecutar robos de vehículos según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quienes investiga esta modalidad de sustracción.

De acuerdo con la policía judicial, los automotores sustraídos son ingresados a talleres clandestinos, donde se alteran sus números de serie y otras señas particulares.

Posteriormente, mediante documentos falsos y escrituras notariales, se les otorga apariencia de legalidad para ser revendidos en el mercado local o enviados al extranjero. Las pesquisas señalan que estas redes criminales actúan en distintas provincias del país y utilizan contactos en registros públicos para dar validez aparente a la documentación.

El OIJ confirmó que los operativos se mantienen en curso, con el fin de identificar a todos los responsables, incluidos los profesionales en Derecho que habrían facilitado los trámites.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de verificar el historial registral y legal de los vehículos antes de cualquier compra, para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.

¿Quiénes son las víctimas?

• Dueños de vehículos particulares: Personas que estacionan en vía pública o zonas poco vigiladas, especialmente en horas de la noche.

• Conductores de plataformas o taxis: Son contactados bajo engaño para servicios y despojados de sus autos durante el recorrido.

• Empresas de alquiler de vehículos: Bandas utilizan documentos falsos para alquilar y luego nunca devuelven las unidades.

• Comerciantes y transportistas: Sufren asaltos en carretera para robarles vehículos de carga liviana y pesada.

• Compradores de “ganga”: Personas que adquieren autos a precios bajos sin verificar antecedentes y terminan perdiéndolos al ser decomisados.

Métodos usados por criminales

• Clonación de placas: Utilizan placas de vehículos legales para “gemelar” autos robados y dificultar su rastreo.

• Alteración de series: Modifican o sueldan nuevamente números de chasis y motor para que coincidan con documentos falsos.

• Uso de talleres ilegales: Desarman, repintan y reensamblan en locales clandestinos para ocultar huellas.

• Red de notarios corruptos: Gestionan traspasos con documentos falsificados que aparentan legalidad.

• Plataformas informales: Ofrecen los vehículos a precios bajos en redes sociales o sitios de segunda mano.

• Exportación fraudulenta: Sacan los autos del país con papeles adulterados para venderlos en el extranjero.

Expertos emiten recomendaciones

• Revise el historial registral: Antes de comprar, verifique en el Registro Nacional que el vehículo no tenga reportes de robo ni alteraciones en su inscripción.

• Corrobore el número de serie: Compare personalmente el número de chasis y motor con los datos del marchamo y la tarjeta de circulación.

• Solicite una revisión mecánica: Lleve el vehículo a un taller de confianza para detectar posibles alteraciones físicas o repintes sospechosos.

• Desconfíe de precios muy bajos: Si la oferta está muy por debajo del valor de mercado, puede tratarse de un vehículo robado.

• Exija transparencia en el trámite legal: Asegúrese de que la transferencia sea realizada por un notario de confianza y en oficinas reconocidas.

• Evite pagos en efectivo: Utilice transferencias bancarias para dejar un rastro formal de la transacción.