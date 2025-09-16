Presuntos narcotraficantes utilizaron postales de una película india para empacar varios kilos de cocaína, según consta en imágenes compartidas recientemente por el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Policía de Fronteras decomisaron 112 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo, que eran transportados por un hombre en un vehículo tipo sedán.



Pushpa es una saga de al menos 2 películas.

El caso llama la atención porque los dueños del estupefaciente habrían recurrido a imágenes de la saga cinematográfica india Pushpa, una producción de acción que ha ganado popularidad internacional y cuya trama gira en torno al contrabando y la criminalidad. El especialista en crimen organizado y anticorrupción, Mario Arias, explicó que la aparición de la imagen del contrabandista indio Pushpa en cargamentos de cocaína decomisados en Costa Rica no es casualidad, sino un acto calculado de propaganda del crimen organizado transnacional.

Según Arias, la saga es muy popular en países como Colombia, Perú y Ecuador, y su uso envía un mensaje desafiante: “No nos doblegaremos”. Ese lema y la figura del protagonista representan la narrativa que los grupos criminales quieren proyectar: rebeldes que nacen de la miseria y, con astucia y violencia, logran imponerse sobre los poderosos.

Para el experto, marcar los paquetes con este logo no solo sirve para identificar la mercancía, sino también para “firmar su arrogancia”. Arias advirtió que el crimen ya no opera únicamente con armas, sino también con símbolos que circulan en redes sociales como TikTok, se nutren de sagas de Netflix y buscan seducir a los jóvenes. El abogado Adrián Quesada explicó que las imágenes y troqueles en los paquetes de droga funcionan como marcas de identificación para las organizaciones criminales. En algunos casos incluyen referencias culturales, como la saga Pushpa, cuya narrativa de ascenso criminal se adopta en los troqueles para transmitir poder, prestigio y pertenencia dentro del hampa. Por su parte, la criminóloga y consultora Tania Molina señaló que la colocación de imágenes o stickers en los paquetes de cocaína es una práctica extendida a nivel mundial.

Estos sellos permiten clasificar e identificar cargamentos, y en ocasiones se asocian con la calidad del producto. En el caso de Pushpa, dijo, los grupos criminales adoptan referentes culturales que encarnan astucia, ambición y ascenso, usándolos como etiquetas de identidad.