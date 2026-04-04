Usan envase de reconocido chocolate para ocultar droga en Hatillo

Sujetos dedicados al comercio ilícito de droga en la Ciudadela 15 de Septiembre, en Hatillo, utilizaron un envase de un reconocido chocolate para ocultar varias dosis de crack.

De acuerdo con la Policía Municipal de San José, el hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia por esa comunidad, donde los oficiales localizaron un envase de chocolates que en su interior contenía aproximadamente 50 piedras de crack.

“Este tipo de hallazgos evidencia las estrategias utilizadas para ocultar droga y evadir la acción policial, por lo que mantenemos presencia constante en sectores priorizados”, indicaron las autoridades.

Asimismo, recordaron que este tipo de operativos resultan fundamentales para la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.